5. Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2.
Математика
5. Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (3x + 2y) (3x - 2y) = 3x^2 - 2y^2 - разность квадратов б) (3a - 6a) * 2 = -3a * 2 = -6a в) 2*(a - x) 2*(x + a) = - 2*(x + a) 2*(x + a) = (x + a) (x + a) = (x + a)^2 - там двойка сокращаются
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