5. Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2.

Математика
5. Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (3x + 2y) (3x - 2y) = 3x^2 - 2y^2  - разность квадратов б) (3a - 6a) * 2 = -3a * 2 = -6a в) 2*(a - x) 2*(x + a) = - 2*(x + a) 2*(x + a) = (x + a) (x + a) = (x + a)^2   - там двойка сокращаются 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить предложения с сословосочетанием после родительского собрания
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. Прочитай. Найди то, что напутал компьютер по вине Злого Вируса. 1)Звери снабжали Мальвину всем необходимым для жизни. 2)Крот...
Ответить
Математика
14/15*5/42,13/15*45/25
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову ощУ щаем
Ответить
История
Thanks for the use of this message to. I am a bit of
Ответить