ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! со ставьте сочинение на тему кабинет Лермонтово вот фото

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! со ставьте сочинение на тему кабинет Лермонтово вот фото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кабинет Лермонтова очень удобное,просторное помещение мне нравилоси находится там.Когда я зохадил туда то видел как он читае , пишет, или просто думает.Помещение было красивым ,на стенах висели картины он любавался на них и вто же время думал,кабинет светлый,уютный не мог некого испегать или удивить.Мне нравился его кабинет и то что он там писал новые стихи,сказки для детей и взрослым
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