От куска ткани отрезали 5 6 5,6 метров Сколько метров ткани было в куске если отрезали 2 седьмых этого куска

Математика

От куска ткани отрезали 5 6 5,6 метров Сколько метров ткани было в куске если отрезали 2 седьмых этого куска

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