От куска ткани отрезали 5 6 5,6 метров Сколько метров ткани было в куске если отрезали 2 седьмых этого куска
Математика
От куска ткани отрезали 5 6 5,6 метров Сколько метров ткани было в куске если отрезали 2 седьмых этого куска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.6 метров-две седьмыхЧтобы найти целое,нужно часть разделить на числитель,тем самым узнать,сколько метров в единице,а потом умножить на знаменатель,тем самым находим целую часть.1)5.6/2*7=19.6 мОтвет:всего ткани 19.6 метров
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