На зиму бельчонок заготовил 97 лесных орехов. Каждый день он съедал по 5 орехов. 17 орехов у него осталось. Сколько дней он лакомился лесными орешками?

Математика

На зиму бельчонок заготовил 97 лесных орехов. Каждый день он съедал по 5 орехов. 17 орехов у него осталось. Сколько дней он лакомился лесными орешками?

Автор: Гость