На зиму бельчонок заготовил 97 лесных орехов. Каждый день он съедал по 5 орехов. 17 орехов у него осталось. Сколько дней он лакомился лесными орешками?
Математика
На зиму бельчонок заготовил 97 лесных орехов. Каждый день он съедал по 5 орехов. 17 орехов у него осталось. Сколько дней он лакомился лесными орешками?
Ответ(ы):
Гость:
97-17=80съел 80/5=16Дней
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