На зиму закупили картофель, лук и морковью. Лука купили 57кг, это в 3 раза меньше, чем купил картофеляю Сколько всего килограммов овощей купили на зиму, если моркови купили 144 кг меньше, чем картофеля?
Математика
На зиму закупили картофель, лук и морковью. Лука купили 57кг, это в 3 раза меньше, чем купил картофеляю Сколько всего килограммов овощей купили на зиму, если моркови купили 144 кг меньше, чем картофеля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 57х3=171 (кг) картофель 2) 171 - 144=27 (кг) морковь 3) 171+27+57=255 (кг) всего
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Математика