На зиму закупили картофель, лук и морковью. Лука купили 57кг, это в 3 раза меньше, чем купил картофеляю Сколько всего килограммов овощей купили на зиму, если моркови купили 144 кг меньше, чем картофеля?

Математика

На зиму закупили картофель, лук и морковью. Лука купили 57кг, это в 3 раза меньше, чем купил картофеляю Сколько всего килограммов овощей купили на зиму, если моркови купили 144 кг меньше, чем картофеля?

Автор: Гость