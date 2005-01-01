На значение произведения 4и 5 увеличь результат 35
Математика
На значение произведения 4и 5 увеличь результат 35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*5=20 20*35=700 ......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите из каждой группы однокоренных слова,которые обозначают признак предмет??. Работа,рабочий,работать,работник. Яблоко,яблочко,яблочный,я...
Математика
Б) Определи,который час. 16:25 27 мин 49 мин А) 72 ч = сут. 5 в. = лет 7 мин 25 с = мин с. 9 сут. 2 ?? = ч 612 с = мин с. 5 лет 8 мес. = мес....