На значение произведения 4и 5 увеличь результат 35

Математика
На значение произведения 4и 5 увеличь результат 35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*5=20 20*35=700 ......
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