Начальник сказал подчинённым : "из-за таких, как вы, у нас в стране корабли идут под откос". А что на самом деле может идти под откос?
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Начальник сказал подчинённым : "из-за таких, как вы, у нас в стране корабли идут под откос". А что на самом деле может идти под откос?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под откос можно могут идти поезда.
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