Начерти Две окружности с помощью центром в точке О и радиусом 15 миллиметров и 25 ми??лиметров раскрась Часть плоскости между этими окружностями как бы вы назвали закрашенную часть

Математика
Начерти Две окружности с помощью центром в точке О и радиусом 15 миллиметров и 25 ми??лиметров раскрась Часть плоскости между этими окружностями как бы вы назвали закрашенную часть
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пересечение или ромб
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