Составьте текст (или 5 предложений) про природу, в которых присутствуют художественные способы

Русский язык
Составьте текст (или 5 предложений) про природу, в которых присутствуют художественные способы
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Гость:
Закинул старик невод в море вытащил банки и мусор. замкнул втором раз вытащил старый ботинок. закнул
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