Начерти квадрат, площадь которого равна 4 квадратных сантиметра. Раскрась его чет??ертую часть. Покажи, как это можно сделать по-разному. Сколько квадратных сантиметров раскрашено? Чему равна площадь нераскрашенной части?
Математика
Начерти квадрат, площадь которого равна 4 квадратных сантиметра. Раскрась его чет??ертую часть. Покажи, как это можно сделать по-разному. Сколько квадратных сантиметров раскрашено? Чему равна площадь нераскрашенной части?
Ответ(ы):
Гость:
5 квадратов. Площадь не раскрашенной части равна 12 см.
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