Начерти квадрат, площадь которого равна 4 квадратных сантиметра. Раскрась его чет??ертую часть. Покажи, как это можно сделать по-разному. Сколько квадратных сантиметров раскрашено? Чему равна площадь нераскрашенной части?

Математика

Начерти квадрат, площадь которого равна 4 квадратных сантиметра. Раскрась его чет??ертую часть. Покажи, как это можно сделать по-разному. Сколько квадратных сантиметров раскрашено? Чему равна площадь нераскрашенной части?

Автор: Гость