Начерти квадрат,площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 2см и 8см. найди периметр этого квадрата.краткое запись

Математика

Начерти квадрат,площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 2см и 8см. найди периметр этого квадрата.краткое запись

Автор: Гость