Начерти квадрат,площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 2см и 8см. найди периметр этого квадрата.краткое запись
Математика
Начерти квадрат,площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 2см и 8см. найди периметр этого квадрата.краткое запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*8=16(см²)- площадь прямоугольника по условию площадь прямоуг. = площади квадрата 16:4=4(см) - длина 1 стороны квадрата у квадрата 4 одинаковые стороны, 4*4=16(см) - периметр квадрата
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А)9 пирожков имеющих одну цену стоят 234 рубля сколько рублей надо заплатить за 7 таких пирожков б)Мама сначала купила 3 кг яблок по цене 40 рубл...
Химия
1)Дано FeO или Fe2O3 Нужно определить где больше железа. В Fe3O4 или в Fe2O3 .Решение желател??но с формулами.
Математика
№ 290 какая информация, представленная в этой таблице , является избыточной для нахождения искомого? в 1-ом шкафу во 2-ом шкафу в 3-ем шкафу всег...