Начерти любой четырехугольник и проведи в нем 2 отрезка так,чтобы получилось 8 тре??гольников.
Математика
Начерти любой четырехугольник и проведи в нем 2 отрезка так,чтобы получилось 8 тре??гольников.
Ответ(ы):
Гость:
Вот 8 треугольников.
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