Начерти на клеточной бумаге квадрат со стороной 6 сантиметров разрежьте Его на дв?? части по ломаной так чтобы из 2 полученных частей можно было составить прямоугольник Найдите площадь и периметр прямоугольника

Математика
Начерти на клеточной бумаге квадрат со стороной 6 сантиметров разрежьте Его на дв?? части по ломаной так чтобы из 2 полученных частей можно было составить прямоугольник Найдите площадь и периметр прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объясняю стороны прямоугольника получатся вместе тойже длины какой и стороны квадрата тоест 6на4=24клеьки это перимитр прямоугл А площадь то же как у квадрата6 на 6 36клеток в квадрате это площадь прямоугольника
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