Начерти на клеточной бумаге квадрат со стороной 6 сантиметров разрежьте Его на дв?? части по ломаной так чтобы из 2 полученных частей можно было составить прямоугольник Найдите площадь и периметр прямоугольника

Математика

Начерти на клеточной бумаге квадрат со стороной 6 сантиметров разрежьте Его на дв?? части по ломаной так чтобы из 2 полученных частей можно было составить прямоугольник Найдите площадь и периметр прямоугольника

Автор: Гость