Биохимический процесс вокруг нас!! Пожалуйста! Срочно! Если будет правильно отбла??одарю
Химия
Биохимический процесс вокруг нас!! Пожалуйста! Срочно! Если будет правильно отбла??одарю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биохимические процессы в организме основываются на молекулярном строении вещества, атомы которого соединены разными связями. При этом атомы одних веществ несут на себе положительный заряд, другие – отрицательный
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