Определите силу,с которой два однородных шара массой по 100 кг каждый подтягиваютс?? друг к другу, если расстояние между их центрами равно 50 см Помогите пожалуйста ❤❤❤

Физика
Определите силу,с которой два однородных шара массой по 100 кг каждый подтягиваютс?? друг к другу, если расстояние между их центрами равно 50 см Помогите пожалуйста ❤❤❤
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон всемирного тяготения F=G*m1*m2/R² G=6.672*10^(-11) Н*м²/кг² m1=m2=100 кг R=0.5 м F-? F=6.672*10(-11)*10000/0.25=26.69*10(-7) H
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