Определите силу,с которой два однородных шара массой по 100 кг каждый подтягиваютс?? друг к другу, если расстояние между их центрами равно 50 см Помогите пожалуйста ❤❤❤

Физика

Определите силу,с которой два однородных шара массой по 100 кг каждый подтягиваютс?? друг к другу, если расстояние между их центрами равно 50 см Помогите пожалуйста ❤❤❤

Автор: Гость