Записать числа,которые содержат .. 50тыс.30ед..2мл.80тыс.700тыс.2ед..2млн.4тыс.6ед

Математика
Записать числа,которые содержат .. 50тыс.30ед..2мл.80тыс.700тыс.2ед..2млн.4тыс.6ед
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Гость:
50030 2080000 700002 2004006
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