К Электролитам относится каждое из веществ в ряду, формулы которых: 1) N2O, KON, Na2CO3 2) Cr(NO3)3, HCI, Na2SO4 3) Ba(OH)2, NH3 * H2O, SiO2 4) CaCI2, Cu(OH)2, NO2
Химия
К Электролитам относится каждое из веществ в ряду, формулы которых: 1) N2O, KON, Na2CO3 2) Cr(NO3)3, HCI, Na2SO4 3) Ba(OH)2, NH3 * H2O, SiO2 4) CaCI2, Cu(OH)2, NO2
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Ответ: ряд под номером 2.
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