10 многоклеточных организмов и 10 одноклеточных организмов
Биология
10 многоклеточных организмов и 10 одноклеточных организмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многокл - человек, медуза собака голубь гиппопотам кальмар слон крот червь ястреб одн - амёба протей, инфузория туфелька, евглена зелёная, одноклеточные зеленые водоросли (хламидомонада, хлорелла грибы: дрожжи, мукор, малярийный плазмодий, лямблии,
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