НОК(6;5;4;3)= Наибольшее обшее кратное
Математика
НОК(6;5;4;3)= Наибольшее обшее кратное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 180:6=30 180:5=36 180:4=45 180:3=60 єто и есть Наибольшее обшее кратное
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