Помогите составить предложение со слова)Слой,все,затянуло,тонкий,вокруг,лед,(СРОЧНО!)Я НА УРОКЕ)
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Помогите составить предложение со слова)Слой,все,затянуло,тонкий,вокруг,лед,(СРОЧНО!)Я НА УРОКЕ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все вокруг затянуло тонким слоем льда
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