Запишит функцию какого члена предложения выполняет инфинитив в данных примерах :1)венчатся в наше время стало модным.2)брат просил меня встретиться с ним 3)но принял я решение молчать4)мы пришли в библиотеку заниматься.

Русский язык
Запишит функцию какого члена предложения выполняет инфинитив в данных примерах :1)венчатся в наше время стало модным.2)брат просил меня встретиться с ним 3)но принял я решение молчать4)мы пришли в библиотеку заниматься.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВенчатЬся с Ь Сказуемые, т.е. главный член предложения-действие молчать тоже инфинитив
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