Запишит функцию какого члена предложения выполняет инфинитив в данных примерах :1)венчатся в наше время стало модным.2)брат просил меня встретиться с ним 3)но принял я решение молчать4)мы пришли в библиотеку заниматься.

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Запишит функцию какого члена предложения выполняет инфинитив в данных примерах :1)венчатся в наше время стало модным.2)брат просил меня встретиться с ним 3)но принял я решение молчать4)мы пришли в библиотеку заниматься.

Автор: Гость