Как можно осуществить следующие превращения напишите уравнения реакций
Химия
Как можно осуществить следующие превращения напишите уравнения реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca(OH)₂→CaCI₂→CaCO₃→CO₂ Ca(OH)₂ + 2HCI = CaCI₂ + 2H₂O CaCI₂ + H₂CO₃ = CaCO₃↓ +2HCI CaCO₃ + t = CaO + CO₂↑ CuSO₄→Cu(OH)₂→CuCI₂→CuS CuSO₄ + 2NaOH = Cu(OH)₂ ↓ + Na ₂SO₄ Cu(OH)₂ + 2HCI = CuCI₂ + 2H ₂O CuCI₂+ Na ₂S = 2NaCI + CuS ↓
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