Прочти в справочном разделе о предках великого поэта александра сергеевича пушкина
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Прочти в справочном разделе о предках великого поэта александра сергеевича пушкина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запиши в таблицу 1, предков А.С.Пушкина далее запиши в тетради таблицу 2, и там запиши предков Пушкина по убыванию.
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