Помогите составить по 2 предложения по данным схемам пожалуйста желательно без ошибок и запятыми огромное спасибо заранее упражнение 108

Русский язык

Помогите составить по 2 предложения по данным схемам пожалуйста желательно без ошибок и запятыми огромное спасибо заранее упражнение 108

Автор: Гость