Помогите составить по 2 предложения по данным схемам пожалуйста желательно без ошибок и запятыми огромное спасибо заранее упражнение 108
Русский язык
Помогите составить по 2 предложения по данным схемам пожалуйста желательно без ошибок и запятыми огромное спасибо заранее упражнение 108
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Утро. 1.2) Вечер. 2) Маша готовит. 2.2) Люба поёт. 3) Вечереет. 3.2) Светает. 4)Ты закончила? 4.2) Ты спишь? 5) Речка оттаяла! 5.2) Температура повысилась! 6) Саша читает,Даша рисует. 6.2) Мама стирает,папа работает. (Если надо-распостраните.)
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