Что из перечисленного не регулировалось феодальным правом ... 1) Отношение феодало?? между собой 2) Отношения между феодалами и крестьянами 3) Отношения феодальных государств между собой 4) Отношения между светскими и церковным...

История
Что из перечисленного не регулировалось феодальным правом ... 1) Отношение феодало?? между собой 2) Отношения между феодалами и крестьянами 3) Отношения феодальных государств между собой 4) Отношения между светскими и церковными феодалами Свой ответ поясните. - ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Феодали́зм (от лат. feudum — лен) — социально-политическая структура, характеризующаяся наличием двух социальных классов — феодалов (землевладельцев) и простолюдинов (крестьян) , занимающих по отношению к феодалам подчиненное положение; феодалы при этом связаны друг с другом специфическим типом правовых обязательств, известных как феодальная лестница.  При феодальных отношениях владельцы земель (феодалы) выстроены в феодальную лестницу: нижестоящий (вассал) получает за службу земельный надел (лен, феод или фьеф) и крепостных у вышестоящего (сеньора) . Во главе феодальной лестницы стоит монарх, но его власть обычно значительно ослаблена по сравнению с полномочиями крупных сеньоров, которые, в свою очередь, не имеют абсолютной власти над всеми землевладельцами, стоящими ниже их в феодальной лестнице (принцип «вассал моего вассала — не мой вассал» , действовавший во многих государствах континентальной Европы) . Крестьяне трудятся на землях, принадлежащих феодалам всех уровней, платя им барщиной или оброком.
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