Масса 11 ящиков 4ц 62 кг , а масса 18 ящиков груш 6ц 12 кг.На сколько кг масса одного ящик?? яблок больше массы одного ящика груш?

Математика

Масса 11 ящиков 4ц 62 кг , а масса 18 ящиков груш 6ц 12 кг.На сколько кг масса одного ящик?? яблок больше массы одного ящика груш?

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