Масса 11 ящиков 4ц 62 кг , а масса 18 ящиков груш 6ц 12 кг.На сколько кг масса одного ящик?? яблок больше массы одного ящика груш?
Математика
Масса 11 ящиков 4ц 62 кг , а масса 18 ящиков груш 6ц 12 кг.На сколько кг масса одного ящик?? яблок больше массы одного ящика груш?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ц.-100 кг тоесть массса11 ящиков -462 кг 18ящ-612кг. 1)612-462=450кг Ответ:450 кг.
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Решите двумя способами а)(х+15)-8=17; б)(24+х)-21=10; в)(45-у)+18=58; г)(у-35)+12=32; д)56-(х+12)=24 е)55-(х-15)=30.
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