Масса 11 ящиков 4ц 62 кг , а масса 18 ящиков груш 6ц 12 кг.На сколько кг масса одного ящик?? яблок больше массы одного ящика груш?

Математика
Масса 11 ящиков 4ц 62 кг , а масса 18 ящиков груш 6ц 12 кг.На сколько кг масса одного ящик?? яблок больше массы одного ящика груш?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ц.-100 кг тоесть  массса11  ящиков -462 кг 18ящ-612кг. 1)612-462=450кг Ответ:450 кг.
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