Помогите написать сочинение на тему комната художника

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Как же на самом деле выглядит комната художника?Я думаю комната художника очень стильно.Повсюду будут картины,портреты,пейзажи т.д.Художник любитель порисовать.Поэтому и комната у него должно выглядить как нарисованная,тоесть красивая и должен быть свой стиль.Мне показалось что для меня этот стиль был бы как Хай-Тек.Очень хотелось бы посмотреть комнату художника.И посмотреть кау оно выглядит на самом деле! Надеюсь все!Сочинила я сама.Удачи в учебе))