Определите вид химической связи в веществах и составьте схему её образования:a) Na3P. б)SF2

Химия
Определите вид химической связи в веществах и составьте схему её образования:a) Na3P. б)SF2
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Гость:
А) Ионная б) Ковалентная полярная
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