Коля задумал число. Если это число уменьшить в 5 раз и от результата отнять 27, то по??учится 13. Какое число задумал Коля?
Математика
Коля задумал число. Если это число уменьшить в 5 раз и от результата отнять 27, то по??учится 13. Какое число задумал Коля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля задумал-х х:5-27=13 х:5=27+13 х:5=40 х=40:5 х=8
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