Коля задумал число. Если это число уменьшить в 5 раз и от результата отнять 27, то по??учится 13. Какое число задумал Коля?

Математика

Коля задумал число. Если это число уменьшить в 5 раз и от результата отнять 27, то по??учится 13. Какое число задумал Коля?

Автор: Гость