Этот сноубордист выступающии за сборную россии является единственным спортсменом в этом виде спорта которому удалось выиграть две золотые медали на одной олимпиаде о ком идет речь?

История

Этот сноубордист выступающии за сборную россии является единственным спортсменом в этом виде спорта которому удалось выиграть две золотые медали на одной олимпиаде о ком идет речь?

Автор: Гость