Этот сноубордист выступающии за сборную россии является единственным спортсменом в этом виде спорта которому удалось выиграть две золотые медали на одной олимпиаде о ком идет речь?

История
Этот сноубордист выступающии за сборную россии является единственным спортсменом в этом виде спорта которому удалось выиграть две золотые медали на одной олимпиаде о ком идет речь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Виктор Айван. ..….....
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