Сколько олова можно нагреть от комнатной температуры 20 градусов по цельсию до температуры плавления 232 градуса по цельсию, если сообщить ему количество теплоты 9,8кДж?
Физика
Сколько олова можно нагреть от комнатной температуры 20 градусов по цельсию до температуры плавления 232 градуса по цельсию, если сообщить ему количество теплоты 9,8кДж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=9.8*10^3 / =212 градусов c = 230 Дж/кг*С 9800=48760m m=0.2 кг
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