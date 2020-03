Перепишите следующие предложения: подчеркните Participle I и Participle II и установите фун??ции каждого из них, т.е. укажите, является ли оно определением, обстоятельством или частью глагола-сказуемого. Переведите предложен...

Английский язык

Перепишите следующие предложения: подчеркните Participle I и Participle II и установите фун??ции каждого из них, т.е. укажите, является ли оно определением, обстоятельством или частью глагола-сказуемого. Переведите предложения на русский язык. 1. When drawing up a contract for the sale of goods it is necessary to give a detailed description of the goods. 2. Having plenty of time we decided to have a look at the assembly shop. 3. The customs officer stood on deck counting the cases. 4. The company is interested in the purchase of equipment produced by our plants. 5. When the board meeting started all the letters had already been typed.

