Перепишите следующие предложения: подчеркните Participle I и Participle II и установите фун??ции каждого из них, т.е. укажите, является ли оно определением, обстоятельством или частью глагола-сказуемого. Переведите предложен...
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Перепишите следующие предложения: подчеркните Participle I и Participle II и установите фун??ции каждого из них, т.е. укажите, является ли оно определением, обстоятельством или частью глагола-сказуемого. Переведите предложения на русский язык. 1. When drawing up a contract for the sale of goods it is necessary to give a detailed description of the goods. 2. Having plenty of time we decided to have a look at the assembly shop. 3. The customs officer stood on deck counting the cases. 4. The company is interested in the purchase of equipment produced by our plants. 5. When the board meeting started all the letters had already been typed.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. When drawing up a contract for the sale of goods it is necessary to give a detailed description of the goods. обстоятельство. 2. Having plenty of time we decided to have a look at the assembly shop. обстоятельство. 3. The customs officer stood on deck counting the cases. обстоятельство. 4. The company is interested in the purchase of equipment produced by our plants. определение. 5. When the board meeting started all the letters had already been typed. часть глагола-сказуемого. 1. При составлении договора о продаже товаров необходимо дать подробное описание товара. 2. Имея достаточно времени, мы решили взглянуть на сборочный цех. 3. Таможенник стоял на палубе, считая ящики. 4. Компания заинтересована в покупке оборудования, производимого нашими заводами. 5. Когда заседание совета началось, все письма уже были напечатаны.
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