X квадрат - a квадрат/ax в 3 степени * ax/x+a

Алгебра
X квадрат - a квадрат/ax в 3 степени * ax/x+a
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Гость:
X²-a²ax³  *axx+a=(x-a)(x+a)ax³* axx+a=x-ax²
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