X квадрат - a квадрат/ax в 3 степени * ax/x+a
Алгебра
X квадрат - a квадрат/ax в 3 степени * ax/x+a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²-a²ax³ *axx+a=(x-a)(x+a)ax³* axx+a=x-ax²
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