Сочинение на тему наш школьный двор про цветы

Гость: Гость:

Я очень люблю наш школьный двор.Это не просто площадка, это центральное место всех событий школьной жизни. Ведь задумайтесь: куда бегут школьники в теплую погоду обсудить на переменках свои дела? Во двор! Да, школьный двор — это необычайно интересное место для наблюдений. Давайте посмотрим. Вот звенит звонок со второго урока — все во двор. И начинается: кто в резиночки прыгать, кто цветы на клумбах поливать, кто обсуждать, справедливо ли ему поставили оценку, а кто из старшеклассников и... покурить. Все заняты, ведь двор большой, всем места хватает. Выходя из школы, мы видим справа и слева две цветущие клумбы, за которыми постоянно ухаживают. Если ученику захочется пятнадцать минут своего отдыха пронести среди зелени, не выходя за пределы школьного двора, он может пройти за школу, в сад. Там растут фруктовые деревья, цветут кустарники, очень много сирени! Побегаешь среди этой красоты — и усталость как рукой снимает, можно снова приступать к урокам. Наш школьный двор прекрасен: он уютный, светлый и просторный. Я бы ни за что не променяла его на тысячи других школьных дворов!