Что значит выписать словосочетания главными словами которыми являются глаголы

Русский язык
Что значит выписать словосочетания главными словами которыми являются глаголы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно выбрать из текста (или из предложений) глагольные словосочетания. Помни о том, что грамматическая основа не является словосочетанием. Пример глагольных словосочетаний: - купить молоко - разговаривать с другом - бежать быстро 
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