Помогите написать сочинение про осень на казахском языке

Қазақ тiлi
Помогите написать сочинение про осень на казахском языке
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Гость:
Күз ең әдемі мезгіл жапырақтар сары,қызыл,алтын түстес. Және иісі өзгереді айналып келеді балғын және таза Көптеген авторлар вдохновлялись күзде жазған көптеген әңгімелер мен өлеңдер. Айналады өкінішті және көңілсіз кезде күз кетіп қыс келеді начинаешь еске алып, сол жақсы болатын кезде аяғының астында шуршали жапырақтары 
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