Начерти прямоугольник и провиди в нём 2 отрезка так, чтобы можно было увидить по 2 трехугольника, четырёхугольника и пятиугольника
Математика
Начерти прямоугольник и провиди в нём 2 отрезка так, чтобы можно было увидить по 2 трехугольника, четырёхугольника и пятиугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кароч я фото скину не знаю видно или нет но удачи!
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