Начерти прямоугольник и провиди в нём 2 отрезка так, чтобы можно было увидить по 2 трехугольника, четырёхугольника и пятиугольника

Математика

Начерти прямоугольник и провиди в нём 2 отрезка так, чтобы можно было увидить по 2 трехугольника, четырёхугольника и пятиугольника

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