Выполни деление 62785:5,236270:5,16971:3,22936:8.в столбик

Математика
Выполни деление 62785:5,236270:5,16971:3,22936:8.в столбик
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 62785 ÷ 5 = 12557-6278555    12557-1210 -27 25  -28  25   -35   35     0 2) 236270 ÷ 5 = 47254-236270520    47254 -36 35  -12  10   -27   25    -20    20      0 3) 22936 ÷ 8 = 2867-22936816   2867 -69 64  -53  48   -56   56     0 ты не поймешь
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