Выполни деление 62785:5,236270:5,16971:3,22936:8.в столбик
Математика
Выполни деление 62785:5,236270:5,16971:3,22936:8.в столбик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 62785 ÷ 5 = 12557-6278555 12557-1210 -27 25 -28 25 -35 35 0 2) 236270 ÷ 5 = 47254-236270520 47254 -36 35 -12 10 -27 25 -20 20 0 3) 22936 ÷ 8 = 2867-22936816 2867 -69 64 -53 48 -56 56 0 ты не поймешь
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