Упростить выражение 6,5•(х-5)-5•(1,2-4. Помогите пожалуйста. Эту тему просто пропусти??а.
Математика
Упростить выражение 6,5•(х-5)-5•(1,2-4. Помогите пожалуйста. Эту тему просто пропусти??а.
Ответ(ы) на вопрос:
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6,5x-32,5-6-20 вооот
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