Упростить выражение 6,5•(х-5)-5•(1,2-4. Помогите пожалуйста. Эту тему просто пропусти??а.

Математика
Упростить выражение 6,5•(х-5)-5•(1,2-4. Помогите пожалуйста. Эту тему просто пропусти??а.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,5x-32,5-6-20 вооот
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