Упростить выражение 6,5•(х-5)-5•(1,2-4. Помогите пожалуйста. Эту тему просто пропусти??а.

Математика

Упростить выражение 6,5•(х-5)-5•(1,2-4. Помогите пожалуйста. Эту тему просто пропусти??а.

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