Как провожают гостя по обычаям народов твоего края
Окружающий мир
Как провожают гостя по обычаям народов твоего края
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поют песни провожают с караваем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Животные грибы способны запасать энергию в виде такого углеводов как крахмал гли??оген целлюлоза хитин
Английский язык
Напиши все названия профессий во множественном числе policeman ,Doctor, actor, businessman, mechanic, student, artist, teacher, engineer, secretary
Математика