Как провожают гостя по обычаям народов твоего края

Окружающий мир
Как провожают гостя по обычаям народов твоего края
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поют песни провожают с караваем.
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