решите уравнение: x + 90=860 × 400, 42600 ÷ x= 15,помогите
Математика
решите уравнение: x + 90=860 × 400, 42600 ÷ x= 15,помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+90=344000 х=343910 _---------------- х=42600:15 х=2840. Всё)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Используя функцию round, int ,frac, применив их к некоторому вещественному х, округли число до ближайшего целого числа (составить программу в Пас...
Английский язык
Русский язык
Какое наречие обозначает цель? 1)специально оставил 2)идёт направо 3)холодно п??смотрела 4)недавно познакомились