Составь пять предложений из данных слов и напиши их.

Английский язык
Составь пять предложений из данных слов и напиши их.
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Автор: Гость
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Гость:
Well, I can run and jump
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