Составь пять предложений из данных слов и напиши их.
Английский язык
Составь пять предложений из данных слов и напиши их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Well, I can run and jump
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