Найдите длину окружности,если длина ее радиуса равна 5,25 дм

Математика
Найдите длину окружности,если длина ее радиуса равна 5,25 дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности вычисляется по формуле C = 2πR = 10.5π ~ 10.5*3.14 = 32.97 дм  = 3 м 29,7 см - ОТВЕТ
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