Ю.П.Казаков Оленьи рога краткое содержание

Гость: Гость:

Тихая, впечатлительная девушка приехала в Дом отдыха после тяжелой болезни. Она застенчивая и скромная, совершенно потрясенная тем, что с ней произошло, почти не выходит из дома, ни с кем не общается. Но в ее душе автор услышал красивую музыку, увидел солнце, рассвет, загадку. Она искренне удивляется старому заброшенному дому, который манит ее в детство, где был мир сказок и волшебства. Она ждет чего-то необычного, таинственно пугающего. Место, куда она ходит каждый день посидеть и помечтать в одиночестве, она называет "Оленьи рога". Она видит сон, в котором, конечно же, появляется старый тролль, открывший для нее затворки, и она видит солнечный свет, видит лыжника, и ей хочется петь и танцевать, беспричинно смеяться и радоваться. И, когда на следующий день она действительно видит лыжника, сердце ее замирает, она понимает, что выздоровела окончательно и готова любить, радоваться и быть счастливой.