Используя функцию round, int ,frac, применив их к некоторому вещественному х, округли число до ближайшего целого числа (составить программу в Паскаль)
Информатика
Используя функцию round, int ,frac, применив их к некоторому вещественному х, округли число до ближайшего целого числа (составить программу в Паскаль)
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