Используя функцию round, int ,frac, применив их к некоторому вещественному х, округли число до ближайшего целого числа (составить программу в Паскаль)

Информатика

Используя функцию round, int ,frac, применив их к некоторому вещественному х, округли число до ближайшего целого числа (составить программу в Паскаль)

Автор: Гость