Срочно надо сочинение:Моё отношения к героям Чук и Гек из рассказа А.Гайдара..

Литература
Срочно надо сочинение:Моё отношения к героям Чук и Гек из рассказа А.Гайдара..
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Гость:
Я отношусь хорошо к этим главным героям
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