раскрой скобки поставь прилагательные в сравнительной и превосходной степени
Английский язык
раскрой скобки поставь прилагательные в сравнительной и превосходной степени
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Гость:
Smaller best dirtyer (не уверена , но кажись так) worst better
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