раскрой скобки поставь прилагательные в сравнительной и превосходной степени

Английский язык
раскрой скобки поставь прилагательные в сравнительной и превосходной степени
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Smaller best dirtyer (не уверена , но кажись так) worst better
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростить выражение 6,5•(х-5)-5•(1,2-4. Помогите пожалуйста. Эту тему просто пропусти??а.
Ответить
Окружающий мир
Как провожают гостя по обычаям народов твоего края
Ответить
Биология
Животные грибы способны запасать энергию в виде такого углеводов как крахмал гли??оген целлюлоза хитин
Ответить
Английский язык
Напиши все названия профессий во множественном числе policeman ,Doctor, actor, businessman, mechanic, student, artist, teacher, engineer, secretary
Ответить
Математика
Х^2+4х=5 решите пожалуйста уравнение
Ответить