Начерти прямоугольник стороны которого 8см и 5 см. найди сумму длин его сторон
Математика
Начерти прямоугольник стороны которого 8см и 5 см. найди сумму длин его сторон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это просто (8+5)*2=26(см)
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