Ребят помогите с задачкой В 8 часов расстояние между 2 катерами плывущими на встре??у друг другу было 250км скорости катеров 25км/ч и 35км/ч встретятся ли они до 12 часов товоже дня? Через сколько времени произайдёт встреча? (О...
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Ребят помогите с задачкой В 8 часов расстояние между 2 катерами плывущими на встре??у друг другу было 250км скорости катеров 25км/ч и 35км/ч встретятся ли они до 12 часов товоже дня? Через сколько времени произайдёт встреча? (Ответ вырази сначала в часах а затем в часах и минутах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+35=60 км/час - скорость сближения12-8=4 час60*4=240 км - будет пройдено ими за 4 часа ( т.е. до 12час)250-240=10км будет между ними в 12час, значит они не встретятся до 12час10км:60км/час=1/6час =1/6*60мин=10мин.Ответ: встреча будет через 4 1/6 час или 4час 10мин
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