Ребят помогите с задачкой В 8 часов расстояние между 2 катерами плывущими на встре??у друг другу было 250км скорости катеров 25км/ч и 35км/ч встретятся ли они до 12 часов товоже дня? Через сколько времени произайдёт встреча? (О...

Математика

Ребят помогите с задачкой В 8 часов расстояние между 2 катерами плывущими на встре??у друг другу было 250км скорости катеров 25км/ч и 35км/ч встретятся ли они до 12 часов товоже дня? Через сколько времени произайдёт встреча? (Ответ вырази сначала в часах а затем в часах и минутах)

Автор: Гость