Элементы каких сказок встречаются в сказке В.Осеевой "Волшебная иголочка"?

Литература
Элементы каких сказок встречаются в сказке В.Осеевой "Волшебная иголочка"?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша-рукодельница Волшебная иголочка Лес Ежик Старая Сосна Шелкопряд Баба-Яга Изба На Курих Ножках Старый Колодец Ковер-Сомолет Большая Сова
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